Expansión de la viruela del mono alerta a la OMS

Ginebra, Suiza.- La expansión de la viruela del mono obligó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a convocar la comisión de emergencias este 23 de junio, así lo anunció Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

De esta manera, Ghebreyesus justificó esta decisión cifrando en 39 países los que han reportado casos de viruela del mono. Por ahora se contabilizaron 1.600 casos confirmados, 1.300 sospechosos y 79 muertos.

Ver más: Hispana recibe primer trasplante de oreja 3D

En este sentido, el director de la OMS, Ghebreyesus informó que, «Ha habido deliberaciones internas, pero ahora, ante la expansión, hemos convocado la comisión de emergencias». Quien además, es partidario de ensamblar un mecanismo de distribución «justa» de las vacunas.

Así pues, el máximo responsable de la OMS advierte que la actual situación es «inusual», además identificó, «que el virus se comporta de modo diferente al pasado y afecta a más países«.

The global outbreak of #monkeypox is clearly unusual and concerning. I have decided to convene the Emergency Committee under the International Health Regulations on Thursday next week, to assess whether this outbreak represents a public health emergency of international concern.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 14, 2022