Hispana recibe primer trasplante de oreja 3D

Los Ángeles, CA.- 3DBio una compañía de medicina regenerativa de Estados Unidos, realizó el primer trasplante de una oreja impresa en 3D de nombre AuriNovo, a una paciente mexicana con una rara enfermedad congénita llamada microtia.

Esta enfermedad congénita consiste en la ausencia o subdesarrollo de uno o ambos oídos externos, que afecta directamente a la audición.

Ver más: Corazón de cerdo trasplantado en hombre en EE. UU.

Este implante se ejecutó en marzo, y continuará regenerando el cartílago de la oreja. Así pues, terminará dando una apariencia natural, según informó 3DBio, en un comunicado de prensa.

Este precedente podría llegar a extenderse para fabricar cualquier parte del cuerpo, donde se incluyen discos espinales, narices, manguitos rotadores, meniscos de rodilla y tejido reconstructivo para lumpectomías.

Thank you to @RoniNYTimes and @nytimes for telling the 3DBio story, and the story of the microtia patient community. https://t.co/ENF7xQVS13

— 3DBio Therapeutics (@3dbiocorp) June 2, 2022