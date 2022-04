Epidemiólogo Anthony Fauci, decretó el futuro de la pandemia

Washington, DC.- Anthony Fauci, principal epidemiólogo de The White House, precisó que Estados Unidos salió de la fase de pandemia de covid-19, tras contar con bajos niveles de contagios, muertes y hospitalizaciones.

Pese a estas alentadoras declaraciones, Fauci aclaró que no cree que Estados Unidos vaya a erradicar el coronavirus.

En este sentido, el epidemiólogo Fauci, resaltó, «Ciertamente ahora estamos en este país fuera de la fase de pandemia, es decir, no tenemos 900.000 nuevas infecciones diarias ni decenas y decenas y decenas de miles de hospitalizaciones y miles de muertes. Estamos a un nivel bajo ahora».

Al mismo tiempo, insistió, «Lo que sí que podemos mantener es un nivel muy bajo y vacunar de forma intermitente a la gente, no sé con qué frecuencia, podría ser cada año, o incluso cada más tiempo para mantener el nivel bajo, pero ahora no estamos en la fase de pandemia en el país».

Por su parte, según datos de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), los casos nuevos de covid-19 no superan los 60.000 en el mes de abril. En comparación del repunte vivido en el mes de enero, que sobrepasó el millón de nuevos casos diarios.

