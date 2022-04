FDA aprueba test de soplado para covid-19

Silver Spring, MD.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA), aprobó, este jueves, por primera vez en Estados Unidos un test de covid-19 de soplado, llamado InspectOR covid-19 Breathalyzer, que detecta los componentes químicos existentes en la toma.

En un comunicado, el regulador de Estados Unidos, FDA, detalló que la muestra se toma soplando en un tubo que está conectado a un dispositivo con forma de globo. El mismo, toma la prueba y solo tarda tres minutos en dar los resultados.

Ver más: Estados Unidos elevó su alerta de viaje a nivel 3

Jeff Shuren, un responsable de la FDA, subrayó que la autorización de hoy es, «otro ejemplo de innovación rápida sobre los test de covid-19«.

El nuevo test emplea una técnica denominada Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). Esta sirve para separar e identificar sustancias químicas combinadas identificando cinco compuestos orgánicos volátiles relacionados al covid-19, de forma rápida.

De esta manera, cuando el test detecta la presencia de marcadores de estos compuestos orgánicos concluye en resultado positivo, que, según la FDA, debe ser confirmado con una prueba molecular.

Today, FDA issued an EUA for the first #COVID19 diagnostic test that detects chemical compounds in breath samples associated with a SARS-CoV-2 infection. https://t.co/xW2ls1a7mg pic.twitter.com/jqsNmrcIXQ

— U.S. FDA (@US_FDA) April 14, 2022