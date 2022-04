De Centros Comerciales a Consultorios y Clínicas

Nashville, TN.- El Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt tiene planes de sumar clínicas médicas en el antiguo Centro Comercial Hickory Hollow, de 1.1 millones de pies cuadrados en el sureste de Nashville, en Tennessee.

Por su parte, el doctor Jeff Balser, director ejecutivo del centro médico, rescató, “Las posibilidades de ofertas de servicios en una instalación de esta escala son infinitas”.

Ver más: Calidad del aire no mejoró en pandemia, según estudio del ALA

Asimismo, planteó la necesidad que embarga a los sistemas de salud de las grandes ciudades y que los Centros Comerciales pueden solucionar con todo su espacio y estacionamientos.

Para ser honestos, no es una idea descabellada pensando en la comodidad que ofrecen los Centros Comerciales, además, aprovechar las estructuras es muy rentable y un gran beneficio para los pacientes y los médicos.

Georgia Tech grad programs rank among the best in the U.S. according to @usnews:

#1: Industrial and Systems Engineering 🏭

#2: Biomedical Engineering ⚕️

#2: Information & Technology Management 🖥️

#3: Business Analytics 📊

#5: Artificial Intelligence 🤖

https://t.co/pgWuGikv6U pic.twitter.com/4FfNwTbBES

— Georgia Tech (@GeorgiaTech) April 4, 2022