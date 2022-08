Emergencia Sanitaria Nacional por brote de viruela del mono

Charlotte, NC.- La administración Biden declaró este jueves la Emergencia Sanitaria Nacional por el incremento del brote de la Viruela del Mono o Monkeypox, donde ya se registraron miles de contagios, pese a que no se han reportado casos mortales.

Xavier Becerra, secretario de salud de Estados Unidos, precisó que, «Estamos preparados para llevar nuestra respuesta al siguiente nivel».

Luego de la oficialización el Department of Health and Human Services (HHS), también pondrá la rúbrica sobre la decisión. Todo esto se desprende después de que la Organización Mundial de la Salud anunciara una alarma similar el 23 de julio.

Este estado de Emergencia Sanitaria Nacional permite que el HHS pueda poner en práctica un plan de acción que permita acceder a los fondos federales con el propósito de frenar el brote del Monkeypox o viruela del mono.

