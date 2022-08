Dos estados se suman al Estado de Emergencia por la Viruela del mono

Washington, DC.- Tanto California como el estado de Illinois se declararon en Estado de Emergencia ante el aumento de casos de la viruela del mono, para sumarse a Nueva York, en esta emergencia sanitaria, que ya inició el pasado viernes.

Es decir, por el momento los tres estados que declararon la emergencia concuerdan con las tres mayores ciudades de Estados Unidos. Inicialmente; Nueva York; Los Ángeles, California; y Chicago, Illinois.

Ver más: Viruela del mono detectado por primera vez en niños en EE. UU.

De esta manera, la declaración de estado de emergencia da autorización a las agencias de estos estados para destinar fondos y recursos, con el propósito de colaborar a las comunidades afectadas y luchar contra la viruela del mono.

Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), solo en Estados Unidos se han detectado unos 6.000 casos de Viruela del Mono en los últimos meses. Asimismo, los CDC detectaron por primera vez dos casos del Monkeypox en niños.

DYK? Monkeypox typically lasts 2-4 weeks. The illness can spread from the time symptoms start until the rash has fully healed and a fresh layer of skin has formed. Learn more: https://t.co/0RrroH56r3. pic.twitter.com/2VDs2w1xc6

— CDC (@CDCgov) August 2, 2022