Viruela del mono detectado por primera vez en niños en EE. UU.

Washington, DC.- Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anunció que detectaron por primera vez casos de Viruela del Mono o Monkey Pox en niños, específicamente dos casos que están relacionados.

En un comunicado los CDC detallaron que uno de los niños infectados vive en California y tiene menos de dos años. Mientras que el otro no reside en el país habitualmente, pero estaba en Estados Unidos.

Del mismo modo, se resaltó que ambos niños infectados presentan síntomas pero gozan de buen estado de salud; al tiempo que reciben tratamiento.

Los CDC mencionaron que el Monkey Pox no se propaga fácilmente entre humanos. De hecho, el contagio se produce con contacto directo con la piel afectada, fluidos corporales o gotas resporatorias de una persona infectada mediante actos sexuales.

CDC, in partnership with FDA, has made it easier to provide TPOXX to people with #monkeypox.

The streamlined process reduces the number of required forms, patient samples, and photos & gives patients the option to see their doctor virtually.

More: https://t.co/X20rgBL3rU.

— Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) July 22, 2022