EE. UU. reporta número récord de muertes por covid-19

Baltimore, MD.- Según un recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, promulgó que Estados Unidos superó las 900.000 muertes por covid-19 confirmadas, a solo dos meses de haber pisado los 800.000 fallecidos.

Al mismo, las cifras de contagio del covid-19 alcanzó los 76 millones de infectados, lo que se considera la cifra más alta el mundo. Cifras seguidas por la India y Brasil.

Ver más: Ejército de Estados Unidos amenaza a sus soldados

Esta cifra se alcanza en medio de una bajada duranta las últimas semanas de contagio del covid-19. Sin embargo, los casos siguen altos con respecto a otros picos de la pandemia, a la par de la taza de fallecidos.

Por su parte, el presidente Biden celebró el «descenso drástico» en las infecciones del covid-19, pese a que hizo énfasis en seguir en alerta.

How will public health in the US keep moving through—and beyond—the COVID-19 pandemic?

Tune in to a virtual discussion with @Surgeon_General @Vivek_Murthy, @MikeBloomberg and @BloombergDotOrg's @DrKellyHenning for insights.

🗓 Feb. 10

🕐 1 pm EST

🔗 https://t.co/2iaclvaj5I

— Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (@JohnsHopkinsSPH) February 4, 2022