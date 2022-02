Pfizer pide aprobación de vacuna para los más pequeños

Washington, DC.- Pfizer y BioNTech anunciaron este martes que formalizaron la petición al regulador U.S. Food and Drug Administration (FDA), para la aprobación de vacuna del esquema completo para más pequeños, comprendido en edades entre los seis meses y los cuatro años.

Posteriormente a la solicitud la FDA publicó en su cuenta de Twitter que sostendrá una reunión, este 15 de febrero. Esto, con el propósito de determinar la consideración de la solicitud.

De esta manera, las compañías buscan la autorización para la aplicación de dos dosis de la vacuna. Sin embargo, el director general de Pfizer, Albert Bourla, se proyecta en una tercera dosis, «para alcanzar altos niveles de protección contra las actuales y futuras posibles variantes».

Asimismo, Albert Bourla, agregó a su comunicado, «Si las dos dosis son autorizadas, los padres tendrán la oportunidad de comenzar con una serie de vacunaciones contra el covid-19 para sus niños. Mientras esperan la posible autorización para una tercera dosis».

Today, we’re announcing a virtual meeting of our Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee on Feb. 15 to discuss the EUA request of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for use in children 6 months through 4 years of age. https://t.co/vloQRhHKhS pic.twitter.com/1boAjcBRLb

Por su parte, la jefa interina de la FDA, Janer Woodcock, inicialmente a favor de la aprobación de vacuna detalló, «Tener una vacuna segura y eficaz disponible para los niños de este grupo etario es una prioridad para la agencia».

At the request of @US_FDA, we have initiated a submission to expand the Emergency Use Authorization (EUA) of our and @BioNTech_Group’s #COVID19 vaccine to include children 6mo through 4yrs of age.

— Pfizer Inc. (@pfizer) February 1, 2022