Ejército de Estados Unidos amenaza a sus soldados

Washington, DC.- El Ejército de los Estados Unidos anunció, este miércoles, que dará de baja a los soldados que estén negados a aplicarse el esquema completo de vacunación contra el covid-19.

Bajo esta drástica medida, la Marina de Estados Unidos ya dio de baja a unos 40 miembros. Por su parte, la Infantería de Marina hizo lo propio con más de 300 infantes, como acciones para evitar los contagios.

En un comunicado, la secretaria del Ejército, Christine Wormuth, aclaró los argumentos, «Los soldados no vacunados presentan un riesgo para la fuerza y ponen en peligro la preparación».

Del mismo modo, Wormuth agregó, «Comenzaremos procedimientos de retiro involuntario para soldados que rechacen la orden de vacunarse. Y que no estén pendientes de recibir una decisión definitiva sobre un pedido de exención».

Department of the Army to initiate separation of COVID-19 vaccination order refusers

Release: ➡️ https://t.co/SMieUAAYNl pic.twitter.com/TVUAlGt9Vc

— U.S. Army (@USArmy) February 2, 2022