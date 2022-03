¿EE. UU., está preparada para un nueva ola de covid-19?

Atlanta, GA.- Las autoridades sanitarias de Estados Unidos no tienen en el mapa un plan de acción de cara a una nueva ola de covid-19, como la que está viviendo tanto Europa como Asia, que ahora golpea con la variante BA.2 de la ómicron.

Según, John Brooks, asesor científico sénior de la Unidad de Respuesta de Emergencia para la covid-19 de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), precisó, “La situación en Estados Unidos tiene algunas diferencias importantes, primero que todo porque tenemos altos niveles de inmunidad en el país”.

En este sentido, los CDC proyectan que más del 95% de los estadounidenses ya han creado anticuerpos. Los mismos fueron desarrollados por la aplicación de la vacuna o en su defecto por el contagio del covid-19.

A propósito de esta cifra, el experto también aseguró durante un foro organizado por la agencia federal y Ethnic Media Services, que es, “un porcentaje bien alto en comparación con otros lugares del mundo”.

CDC is updating #COVID19 community recommendations.

CDC’s new COVID-19 Community Level tool classifies every county in the US into low, medium, or high, with recommended prevention measures for each level.

Check your area’s level and learn more here: https://t.co/UZxX67a6M3.

— CDC (@CDCgov) February 25, 2022