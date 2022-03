Fármaco frena metástasis de cáncer de mama

Charlotte, NC.- Un ensayo clínico estudió un fármaco que burla las células tumorales y como conclusión tras grandes resultados, se considera como parte de la terapia estándar de segunda línea para combatir el cáncer de mama metastásico HER2-positivo.

El estudio publicado en la revista científica, The New England Journal of Medicine, concluyó que, el fármaco actúa como un «caballo de Troya» para burlar las células.

En este sentido, el doctor Javier Cortés, director del International Breast Cancer Center (IBCC), es el primer y único autor investigador español del ensayo, precisó que tienen los resultados, «más positivos en la historia del cáncer de mama».

Un nuevo fármaco frena el avance de un tipo de cáncer de mama metastásico en un 75,8% de pacientes

El cáncer de mama es el tumor diagnosticado más frecuente entre las mujeres, pese a que hay grandes esfuerzos para desarrollar y encontrar nuevos tratamientos. Específicamente, el cáncer de mama afecta al 20% de las pacientes siendo uno de los subtipos más agresivos.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), enmarcado en el Día del Cáncer de Mama, ofrece estadísticas con el propósito de concientizar sobre la importancia de seguir investigando sobre la enfermedad que tiene el segundo lugar de incidencia en España.

Por ejemplo, el 75.8% de las pacientes que recibieron el fármaco Trastuzumab deruxtecan, se mantienen sin que el cáncer empeore, por lo menos en 12 meses. Esta cifra frente al 34.1% en el caso del grupo que se aplicó el tratamiento estándar. Finalmente, hubo un 16% de casos donde el tumor llegó a desaparecer con la administración del nuevo fármaco.

En conclusión, el director Cortés adelantó que, la investigación con trastuzumab deruxtecan en cáncer de mama HER2-positivo sigue en marcha. Además, que a lo largo del 2022 se presentarán nuevos datos de toxicidad, calidad de vida y eficacia del prometedor fármaco frente a las metástasis cerebrales activas.

