Nueva York, NY.- Un estudio del Journal of the American Medical Association (JAMA), concluyó que, las muertes relacionadas con el alcohol en EE. UU., subieron considerablemente a raíz de la pandemia de covid-19.

Asimismo, se argumentó, que este alto consumo de alcohol se originó para hacer frente al estrés que causó la enfermedad, y sobre todo, el ámbito psicológico que también el confinamiento.

De esta manera, el estudio expresó que el alcohol en EE. UU., subió un 25% entre 2019 y 2020, o sea, de 78.927 a 99.017. Lo que supone, un total de fallecimientos registrados en el país en 2020 fue de 3.353.547. Es decir, el alcohol fue la razón de un 3%, frente a un 2.8% de 2021.

En este sentido, la investigación fue basada en datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud y de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), para la Investigación Epidemiológica de Estados Unidos, se centró en casos en que el alcohol es una causa principal.

You can read the research in @JAMA_current linked on @CNN. #COVID19 #JAMANetworkInTheNews https://t.co/mL94w8Gn5L

— JAMA Network (@JAMANetwork) March 22, 2022