Anthony Fauci renunció como epidemiólogo jefe de EE. UU.

Washington, DC.- El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, anuncia este lunes que renunció a su cargo, decisión que se hará efectiva en diciembre, intencionado con el aprovechamiento de seguir sumando al avance de la ciencia y la sanidad pública.

Anthony Fauci, de 81 años, precisó en un comunicado, «Aunque dejo mi actual puesto, no me jubilo. Después de más de 50 años de servicio gubernamental, planeo seguir la siguiente fase de mi carrera cuando todavía tengo tanta energía y pasión por mi ámbito».

El médico especializado en inmunología, Anthony Fauci se convirtió en rostro más popular y referente desde el inicio del covid-19. Inclusive, durante la emergencia sanitaria, llegó a enfrentarse al expresidente Donald Trump y su campaña de desinformación.

En este sentido, hay que recordar la opinión del experto en una entrevista para el New York Times en enero de 2021, «No me agrada para nada estar en una situación en la que tengo que contradecir al presidente, y realmente no sentía que podía decir algo y que no habría ningún tipo de repercusión».

NEWS: Dr. Fauci announced today that he will be stepping down in Dec. 2022 from the positions of NIAID Director and Chief of the NIAID Laboratory of Immunoregulation, as well as the position of Chief Medical Advisor to President Joe Biden. https://t.co/6MTguNRP4f

— NIAID News (@NIAIDNews) August 22, 2022