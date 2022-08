EE. UU., anuncia plan de vacunación contra viruela del mono

Washington, DC.- La Casa Blanca anunció que el U.S. Department of Health & Human Services (HHS), acelerará el plan de vacunación contra la viruela del mono de la próxima semana, donde pondrá 1.8 millones de nuevas dosis a disposición de los estados.

En este sentido, el aquipo de respuesta a la viruela del mono de la administración Biden había anunciado el envío de 442.000 dosis de nuevas dosis a inicios de esta semana. Siendo las primeras en ser administradas intradérmica desde que la U.S. Food and Drug Administration (FDA), diera su aprobación.

Ver más: OPS pide acceso a la vacuna contra el Monkeypox

De esta forma, la administración por vía intradérmica permite usar una quinta parte de la dosis necesaria para inmunizar. Sin embargo, se mantienen niveles similares de protección.

De manera que, las autoridades sanitarias del país quieren impulsar la disponibilidad de gran cantidad de vacunas. Tomando en cuenta las críticas por la «pasividad» para abolir el brote de la viruela del mono. Por el momento, se han detectado casi 14.000 casos en EE. UU.

Today, the Biden-Harris Administration announced steps to accelerate its monkeypox response – building on existing actions to make tests, vaccines, and treatments available and our ongoing engagement with communities at high risk of contracting the virus. https://t.co/vsWpv5uPqn

— The White House (@WhiteHouse) August 18, 2022