Administración Biden regalará pruebas caseras de covid-19

Washington, DC.- Según el sitio web de la administración Biden COVIDTests.gov los hogares estadounidenses podrán solicitar cuatro pruebas caseras gratis de covid-19, como parte de los esfuerzos del estado para mitigar los contagios durante el invierno.

De este modo, The White House declaró que usará fondos existentes para pagar estas pruebas. Debido a que hasta el momento no logró que el Congreso apruebe un proyecto de ley que destine más dinero a la respuesta al covid-19.

Este programa de pruebas gratuitas se frenó porque los funcionarios querían estar seguros de que las pruebas caseras gratis de covid-19 fueran suficientes. Esto, ante un posible aumento en los casos de contagios en invierno, de acuerdo con Ashish Jha, coordinador de respuesta de covid-19 de la Casa Blanca.

Asimismo, Ashish Jha explicó este jueves, «Sabíamos que habrá un momento más adelante en el año en que los casos de covid volverán a aumentar. Así que conservamos las pruebas para poder tenerlas a mano exactamente en este momento».

That’s right – you can now order your free COVID tests! Every household is eligible for 4 tests, and placing an order is totally free, easy, and fast.

➡️ https://t.co/v5JaXah2lN https://t.co/UixgxXM56o

— Secretary Xavier Becerra (@SecBecerra) December 15, 2022