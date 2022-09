En medio de escasez FDA autoriza nuevo lote de vacunas

Washington, DC.- La U.S. Food and Drugs Administration (FDA), autorizó un nuevo lote adicional de vacunas de refuerzo para covid-19 actualizadas de Moderna Inc (CTLT.N), elaboradas en la instalación de Catalent en Indiana, luego de ser consideradas, por el regulador, seguras para su uso.

Ver más: Confirmada primera muerte por viruela del mono

Por su parte la semana pasada, la FDA permitió el uso de diez lotes de vacunas de refuerzo actualizadas de Moderna, que fueron fabricadas en Bloomington, Indiana, propiedad de una unidad de Catalent Inc (CTLT.N).

La FDA autoriza nuevo lote de vacunas adicionales del refuerzo de Moderna en medio de la escasez

Asimismo, la FDA declaró que, anteriormente, que Moderna habría solicitado autorización para lotes adicionales a la mira de los inconvenientes actuales de suministro. Sin embargo, no se detalló el número de dosis aprobadas en ambos casos.

Getting your booster is a real flex… 💪💪 https://t.co/7L6aeautF6 — U.S. FDA (@US_FDA) September 19, 2022

En este sentido, las cadenas de farmacias de Estados Unidos, como CVS Health (CVS.N) y Walgreens Boots Alliance (WBA.O), vienen trabajando de la mano con la administración Biden, para adquirir más dosis de Moderna. Además se añadió que no vieron ningún problema de suministro para la vacuna de refuerzo de Pfizer/BioNtech.

Ver más: EE. UU., prevé que millones se vacunen en septiembre

De este modo, el gobierno de Estados Unidos envió más de 25 millones de vacunas de refuerzo covid-19, para atacar las subvariantes BA.4 y BA.5 de Omicron. También ordenó más de 170 millones de vacunas actualizadas para este otoño y así extender la campaña de vacunación.

Video: Última tecnología en tratamientos de belleza llega a EE UU de la mano de una latina