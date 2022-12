Hospitales de Estados Unidos llenos por ola de virus sincitial

Charlotte, NC.- En Estados Unidos hay una alerta por una ola del virus sincitial respiratorio humano (VRS) que presiona las salas de urgencias de hospitales afectando en su mayoría a niños pequeños y adultos mayores acercándose peligrosamente a los niveles máximos estacionales de acuerdo con los Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Este virus sincitial también es denominado virus respiratorio sincitial o virus respiratorio sincicial y consiste en un virus de cadena simple de ARN en sentido negativo de la familia de los paramixovirus. Familia que incluye los virus respiratorios comunes parecidos a los que originan el sarampión y la parotiditis.

De acuerdo con las recientes cifras de vigilancia en tiempo real de los CDC hay un claro aumento en los casos de VRS en todo el país, sobre todo, estas últimas semanas. Estos casos han sido detectados por medio de pruebas PCR. De momento el programa de vigilancia de los CDC detecta casos en 75 condados que representa en 9% de la población de Estados Unidos.

Monica M. Buchanan, directora sénior de comunicaciones estratégicas y empresariales del Connecticut Children’s Hospital, declaró a los medios, «Las admisiones de VRS se han disparado en Connecticut Children’s. Octubre ha sido un mes como nunca antes para este virus».

