3M fabrica nuevo respirador KN95

Saint Paul, MN.- La empresa fabricante 3M, desarrolló un nuevo respirador KN95 con el propósito de reforzar el sellado de la cara, en principio para aumentar la protección contra el covid-19.

Inicialmente, este respirador técnicamente llamado, KN95-9513, sirve para filtrar polvo, gérmenes y partículas del aire, permitiendo un filtrado hasta del 95%.

Por el contrario, los respiradores quirúrgicos o mascarillas convencionales, no ofrecen un ajuste tan óptimo con la cara. Lo que permite espacios para que permeen partículas del exterior.

De manera que, el nuevo diseño de 3M ofrece cuatro capas, ergonómico, cómodo y transpirable. Al mismo tiempo, cuenta con bandas extensibles laterales y un sistema que permite acoplar mejor el respirador al rostro.

