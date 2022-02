Otro estado se suma al fin del uso obligatorio de mascarillas

Washington, DC.- Muriel Bowser, la alcaldesa de la capital de Estados Unidos anunció que pondrá fin al uso obligatorio de mascarilla en algunos espacios cerrados, además de la presentación de carnet de vacunación para entrar en algunos establecimientos.

Así pues, la alcaldesa Bowser determinó que esta nueva realidad para Washington entrará en vigencia a partir de 1 de marzo de 2022.

De esta manera, en una rueda de prensa la alcaldesa explicó, «Estamos en una situación mucho mejor ahora». Luego de justificar esta decisión con la relajación del uso de la mascarilla en muchos estados de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la alcaldesa mantuvo que la normativa del uso obligatorio de mascarilla se mantiene vigente para colegios y transportes públicos. Por otro lado, establecimientos como restaurantes, gimnasios y bares podrán estar sin mascarillas a partir del 1 de marzo.

