Bajan los contagios en Latinoamérica ¿cerca de volver a la normalidad?

Washington, DC.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS), reconoció ese miércoles que las hospitalizaciones y contagios en Latinoamérica por covid-19, se están reduciendo drásticamente, en algunos paísesluego de las agresivas olas de ómicron.

Según la doctora Carissa Etienne, directora de la OPS, en una conferencia de prensa declaró, «Aunque todavía son muy elevados, las nuevas infecciones y hospitalizaciones están empezando a bajar en algunos países de la región. Los casos han bajado un 31% respecto a la pasada semana».

Ver más: Estados de Estados Unidos relajan uso de mascarillas

Al mismo tiempo, la OPS aclaró que la última semana el continente americano contabilizó 4.8 millones de nuevos casos de covid-19 y sumó 33.000 muertes. Esto, en medio de la contagiosa ola de la variante ómicron.

Lo propio hizo Sylvain Aldighieri, experto de la OPS en el tema covid-19, al decir que, «probablemente», el continente americano, «esté ya en la ladera de bajada de la ola global causada por ómicron».

"While 14 countries and territories have fully immunized 70% of their populations, the same number of countries have yet to protect 40%.

🔎 And in on low- and middle-income countries in 🌎, more than 54% of people have yet to receive a single #COVID19 vaccine" @DirOPSPAHO pic.twitter.com/zYnj8obbYN

— PAHO/WHO (@pahowho) February 4, 2022