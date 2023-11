Washington y Hamás se están comunicando según John Kirby

Washington, Gaza.- John Kirby, portavoz del National Security Council (NSC) de The White House, aseguró el miércoles 8 de noviembre que Estados Unidos se está comunicando con el grupo islamista Hamás.

Este mecanismo de comunicación tiene el objetivo de lograr la libertad de los secuestrados estadounidenses.

En una rueda de prensa, el portavoz Kirby aclaró que «Tenemos una forma de comunicarnos con Hamás, la estamos utilizando». Además aclaró que que no se trata de una «comunicación directa» con Hamás.

La aclaratoria de Kirby fue explícita al explicar que la comunicación es por medio de «aliados» que ayudan a Washington.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre and NSC Coordinator for Strategic Communications John Kirby. https://t.co/xmaEeYfucV

— The White House (@WhiteHouse) November 8, 2023