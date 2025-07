El DHS destacó el trabajo de un agente de la Guardia Costera en Texas

Texas.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), destacó la labor que realizó un funcionario de la Guardia Costera en las inundaciones de Texas, en donde logró rescatar 165 personas con vida.

A través de sus redes sociales, calificaron a Scottt Ruskan como un “héroe americano”. Al mismo tiempo relataron que “mientras las catastróficas inundaciones arrasaban el centro de Texas, el nadador de rescate Scott Ruskan y su tripulación de la Guardia Costera respondieron al llamado del deber”.

De la misma manera, afirmaron que durante su primera misión de rescate logró salvar 165 personas.

“La extraordinaria valentía y el servicio desinteresado de Ruskan y sus compañeros socorristas encarnan el espíritu mismo de la Guardia Costera de los Estados Unidos y lo mejor de lo que significa ser estadounidense”, destacó el DHS.

AMERICAN HERO 🇺🇸

As catastrophic floods swept through Central Texas, Rescue Swimmer Scott Ruskan and his Coast Guard aircrew answered the call of duty without hesitation—saving 165 lives during his first rescue mission.

The extraordinary bravery and selfless service of Ruskan… pic.twitter.com/oDoOCjF6sN

— Homeland Security (@DHSgov) July 7, 2025