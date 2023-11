¿Posible «Paz» entre Israel y Hamás a 30 días de conflicto?

Franja de Gaza.- Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel comentó el lunes 6 de noviembre que el país estaría considerando «pequeñas pausas tácticas», en su incursión contra Hamás, en la Franja de Gaza con el fin de facilitar la entrada de ayuda humanitaria.

Esta iniciativa también tendría el objetivo de permitir la posible salida de los rehenes retenidos por el grupo islamista Hamás.

No obstante, el primer ministro insistió en rechazar la idea de un alto al fuego sin la liberación de todas las personas secuestradas. Hizo comentarios en una entrevista televisada donde se le preguntó quién debería gobernar Gaza una vez terminado el conflicto.

Así comentó Netanyahu, «Creo que Israel tendrá durante un período indefinido la responsabilidad general de la seguridad porque hemos visto lo que sucede cuando no tenemos esa responsabilidad de seguridad».

Del mismo modo, el primer ministro israelí y el presidente Biden discutieron la posibilidad de «pausas tácticas» en su última llamada telefónica.

To demand an immediate and unconditional release of the hostages and access to the hostages and information about the hostages. Something that is required by humanitarian international law and Hamas violates as well.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 6, 2023