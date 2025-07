Rechazan la cancelación del TPS para nicaragüenses y hondureños

Texas.- La organización Alianzas Americas rechazó la reciente medida del gobierno de Donald Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a migrantes provenientes de Honduras y Nicaragua.

En un comunicado alertaron que la reciente decisión coloca “en riesgo a decenas de miles de personas que, por más de 25 años. Han echado raíces en Estados Unidos, son nuestros vecinos y han contribuido de forma significativa a sus comunidades, economías locales y al bienestar colectivo de este país”.

“Desde Alianza Americas rechazamos firmemente esta decisión. Los argumentos utilizados para justificar la cancelación son falsos, malintencionados y violan la ley que creó el TPS: proteger a personas que no pueden regresar de forma segura a sus países de origen”, destacó el comunicado.

De la misma manera, enfatizaron que “ni Honduras ni Nicaragua cuentan con condiciones adecuadas de seguridad, infraestructura o servicios para garantizar la reintegración digna de personas que han vivido en EE.UU. desde hace más de dos décadas. Muchas comunidades aún sufren los estragos del huracán Mitch, agravados por el abandono estatal, la violencia, la corrupción y la falta de oportunidades”.

🛑 The recent cancellation of TPS for Honduras and Nicaragua is a cruel, unjust and legally questionable decision. Tens of thousands of people who have lived more than 25 years in the U.S. face an uncertain future. https://t.co/VYQQ1VHaeD pic.twitter.com/bC4cJ4cxC8

— ALIANZA AMERICAS (@ALIANZAAMERICAS) July 7, 2025