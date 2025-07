Trump se reunirá en la Casa Blanca con Benjamin Netanyahu

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el lunes 7 de julio con primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, para dialogar sobre la guerra contra Gaza.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el encuentro se llevará a cabo al final de la tarde, sin la presencia de periodista.

Por su parte, el primer mandatario estadounidense, manifestó su optimismo sobre un posible acuerdo durante el encuentro que se realizará en las próximas horas.

“Hay una buena probabilidad de un acuerdo con Hamas en la próxima semana”, destacó Trump antes de abordar el avión presidencial en New Jersey.

De la misma manera, destacó que durante la reunión con Netanyahu “probablemente, un acuerdo permanente con Irán”.

REPORTER: What's your message going to be to Netanyahu tomorrow?@POTUS: "We're working on a lot of things with Israel, and one of the things is probably a permanent deal with Iran." pic.twitter.com/xZqef5im90

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 6, 2025