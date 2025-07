Elon Musk anunció un nuevo partido político en EE.UU.

Washington.- El reconocido empresario, Elon Musk, fue tendencia en redes sociales tras insinuar un nuevo partido político que estaría organizando, tras la firma del plan fiscal de Donald Trump.

A través de sus redes sociales, Musk realizó una encuesta que indicaba que “¡el Día de la Independencia es el momento perfecto para preguntar si quieres independizarte del sistema bipartidista (algunos dirían unipartidista)! ¿Deberíamos crear el Partido América?”.

La encuesta reveló que más del 64% de los votantes están de acuerdo con un nuevo partido político, mientras que el 34,6% rechaza la acción de Musk.

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system!

Should we create the America Party?

— Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025