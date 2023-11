Hezbollah amenaza a Israel por ataque que dejó a 3 niños muertos

Beirut, Jerusalén.- El grupo libanés Hezbollah se pronunció después de que un ataque de Israel contra un vehículo, dejara a tres niños muertos entre 10 y 14 años, en el Líbano al tiempo que Israel destacó que un ataque del Hezbollah mató un ciudadano israelí al norte de Israel.

El grupo que respalda a Irán disparó una serie de cohetes calibrados en contra de la ciudad de Kiryat Shmona en el norte de Israel.

Este ataque del Hezbollah es considerado el primer ataque desde que inició el conflicto de Hamás e Israel. Además, es la primera vez que anuncia el uso de este tipo de proyectiles, insistiendo en los riesgos de una posible escalada.

En un comunicado, el legislador de Hezbollah Hassan Fadlallah comentó que nunca tolerará ataques contra civiles. Si esto ocurriera su respuesta sería «firme y fuerte». Así pues, sentenció «El enemigo pagará el precio de sus crímenes contra civiles».

Met with President Abbas and affirmed our commitment to delivery of humanitarian assistance and restoration of essential services in Gaza. Made clear that extremist violence against Palestinians in the West Bank must end and reiterated our support for a two state solution. pic.twitter.com/gax3F23ned

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 5, 2023