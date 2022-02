Última hora: Guerra de Rusia en Ucrania

Slaviansk, Ucrania.- La presidencia de Ucrania informó, de última hora, que más de 40 soldados ucranianos murieron en lo que se consideró el primer ataque, tras la tensión vivida las últimas semanas entre Rusia, Ucrania y Occidente.

Asimismo, Alexéi Arestóvich, informó en una rueda de prensa que, «Sé que ahora hay más de 40 muertos y varias decenas de heridos». Especificando que los ataques fueron contra aeródromos y bases militares en este territorio ucraniano.

Además, subrayó que Rusia no ha logrado penetrado el potencial defensivo de sus Fuerzas Armadas. Aprovechó para dirigirse a los ciudadanos ucranianos para que donen sangre para destinarlo a los heridos en la zona de conflicto.

No obstante, cerca de 2.000 refugiados ucranianos salieron por las fronteras con Moldavia, luego de los ataques militares, así lo confirmó la ministra de Interior de Moldavia, Anda Revenko. Información confirmada por otra funcionaria, «La gente quiere irse al oeste, a ciudades donde no hay aeropuertos e instalaciones militares».

Por su parte, el Ejército de Ucrania denunció que Rusia no solo atacó objetivos militares, sino que también golpeó poblaciones de civiles. Donde las autoridades de Kiev hablaron de ocho fallecidos, en su mayoría civiles, solo en la primera ola de ataques.

En este sentido, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski rompió relaciones diplomáticas con Rusia, tras la agresión militar dirigida por Vladímir Putin. al mismo tiempo, precisó que Ucrania ya está repartiendo armas, «entre todos aquellos que lo deseen».

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on different sides of world history. 🇷🇺 has embarked on a path of evil, but 🇺🇦 is defending itself & won't give up its freedom no matter what Moscow thinks.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022