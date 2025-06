Irán confirma que terminó la guerra con Israel

Teherán.- El gobierno de Irán anunció que luego de 12 días de los ataques registrado a Israel, entró el martes 24 de junio un alto al fuego, tras la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de un comunicado emitido por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó “estamos presenciando un alto el fuego y el fin de la guerra de 12 días que fue impuesta al pueblo iraní a través de la agresión imprudente y el belicismo del régimen sionista”.

De la misma manera, señaló que Israel “sufrió un severo e histórico castigo y sufrió daños inimaginables”.

“El enemigo agresor fracasó una y otra vez en lograr sus siniestros objetivos de destruir las instalaciones nucleares, el declive del conocimiento nuclear y el malestar social”, afirmó.

