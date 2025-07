Registran un descenso histórico en la detención de migrantes en la frontera Sur

Washington.- El Zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, anunció un récord durante el mes de junio tras la detención de más de 6.000 migrantes que intentaron ingresar a Estados Unidos.

A través de sus redes sociales destacó el trabajo realizado por agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (EE.UU.) desde que inició el segundo mandato de Donald Trump.

“El total de encuentros de la Patrulla Fronteriza durante todo el mes de junio de 2025 fue de 6.070. Eso representa menos de un día con Biden. De hecho, el número total de encuentros es menos de la mitad de un día con Biden” afirmó Homan.

THE TRUMP EFFECT – Total Border Patrol encounters for the entire month of June 2025 was 6,070. That is less than a single day under Biden. As a matter of fact, the total number of encounters is less than half of a single day under Biden

on many days. Also, none of the 6,070 were…

— Thomas D. Homan (@RealTomHoman) July 1, 2025