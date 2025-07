Marco Rubio anunció el cierre definitivo de USAID

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio anunció el cierre definitivo de la de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

A través de sus redes sociales, detalló que las funciones de la agencia humanitaria internacional pasaron al Departamento de Estado.

“La era de la ineficiencia sancionada por el gobierno HA TERMINADO. A partir de ahora, nuestros programas de asistencia exterior rendirán cuentas al contribuyente estadounidense”, afirmó Rubio.

The era of government-sanctioned inefficiency is OVER.

From now on, our foreign assistance programs will be accountable to the American taxpayer.https://t.co/6P38AwUzVO pic.twitter.com/qXQA2TataT

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 1, 2025