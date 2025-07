Trump recorrió las instalaciones del centro «Alligator Alcatraz»

Miami.- El presidente de los Estados Unidos Donald Trump visitó el martes 1 de julio las instalaciones del centro de detención de migrantes «Alligator Alcatraz» en los Everglades de la Florida.

El primer mandatario estuvo acompañado por el gobernador de Florida Ron DeSantis y la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quienes recorrieron las instalaciones en donde albergarán a miles de migrantes indocumentados en Estados Unidos.

De la misma manera, a través de varios medios de comunicación se pudo conocer que Trump vio los dormitorios con filas de literas rodeadas de cercas de alambre.

. @POTUS stops by to thank the workers and Florida National Guard soldiers who worked to build "Alligator Alcatraz" in extraordinary time. pic.twitter.com/ui7GQy50sU

Durante el recorrido, el gobernador de Florida destacó que luego de la visita del presidente Trump a las instalaciones podrán reubicar a los migrantes indocumentados en el lugar.

Por su parte, el primer mandatario en un breve encuentro a la prensa destacó que el centro de detención podría ser un modelo para futuros centros de detención.

Mientras que el director interino de ICE, Todd Lyons, destacó que «en nombre de los hombres y mujeres de ICE, solo queremos agradecerles por permitirnos hacer nuestro trabajo nuevamente… Esto es lo que desea el pueblo estadounidense».

"On behalf of the men and women of ICE, we just want to thank you for allowing us to do our job again… This is what the American people want," says Acting ICE Director Todd Lyons pic.twitter.com/blSmJBAswx

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 1, 2025