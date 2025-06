Los cinco pilares de Turk Wharton para el ADN del campeonato

Siento que es algo que se espera en todas partes, pero no diría que es algo que se espera en todas partes porque no todos son iguales. Fue una grata sorpresa, pero viniendo de un equipo liderado principalmente por el entrenador y la directiva, es diferente, pero es agradable, de todos modos.

«Creo que una de las mejores cosas que me encantan de Turk hasta ahora, lo que he visto, es que recibe retroalimentación constante», señaló el entrenador Dave Canales. «Habla con los chicos que están en el campo cuando él no está. Cuando sale, se va corriendo y comparte algo con el entrenador (Todd) Wash».