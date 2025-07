Raleigh, NC.- El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, firmó el 1 de julio 15 proyectos de ley que marcan un rumbo claro hacia el fortalecimiento educativo, laboral y de salud del estado. Entre las nuevas medidas, destaca la aprobación del Proyecto de Ley 959 de la Cámara de Representantes, que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas durante el horario de clases.

Public schools in North Carolina are now cell-phone free zones.

Teachers can start next school year knowing they won’t have to compete with social media for student attention, our kids get a mental break, and real learning can happen.

This bipartisan bill represents a…

— Governor Josh Stein (@NC_Governor) July 1, 2025