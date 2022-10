Tormenta tropical Roslyn dejó víctimas mortales en Nayarit

Nayarit, México.- El paso de la tormenta tropical Roslyn luego de tocar tierra en Nayarit en la costa del Pacífico mexicano, dejó dos víctimas mortales este domingo, de acuerdo con declaraciones de las autoridades.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Nayarit, confirmó que un hombre de 74 años murió en la localidad de Mexcaltitán de Santiago Ixcuintla al caerle una viga en la cabeza.

La otra víctima corresponde a una mujer de 39 años de edad, que falleció al derrumbarse un cerco en la comuna de Rosamorada en el mismo estado.

Por su parte, el National Hurricane Center (NHC), detalló que Roslyn tocó tierra como un huracán de categoría 3 a las 5:20 am, hora local (11:20 GMT). Este contacto con cerca de Santa Cruz al norte de Nayarit, donde se ubican las populares playas turísticas Sayulita y Punta mita.

Here are the 10pm CDT Sunday 23 October Key Messages for the Remnants of #Roslyn.

Lingering heavy rainfall could lead to flash flooding & mudslides in areas of rugged terrain.

Final Advisory: https://t.co/bBesmWhiBN pic.twitter.com/wEdbluBFd9

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) October 24, 2022