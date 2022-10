Frente frío advierte el NWS

Charlotte, NC.- El National Weather Service (NWS) advierte la aproximación de un frente frío proveniente del Ártico, que reducirá drásticamente y de manera extendida las temperaturas a niveles históricos.

Desarrollando así la primera helada de la temporada entre la zona central y baja del Valle de Mississippi, el centro y sur de los Apalaches y Florida. El NWS pronosticó que en esta zona las temperaturas varíen entre los 15 y 30 grados por debajo de la media.

En este sentido, la advertencia de la NWS prevé que estas heladas afecten a unos 68 millones de personas. Al mismo tiempo, las autoridades hicieron lo propio diciendo que habrá nevadas moderadas a fuertes al norte de Michigan y en la península superior.

Asmismo, se advirtió fuertes lluvias y posibles inundaciones en Maine, con chubascos y tormentas al sur de Texas y Florida. Sin embargo, las temperaturas tendrán una tendencia al calentamiento.

Short-Term Temperature Forecast: An anomalously amplified ridge is leading to near record high temps across the West today. As the ridge moves east, the central & eastern U.S. will warm up, and the West begins to cool down as a trough builds over the region. pic.twitter.com/PjIyTmr9kT

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) October 19, 2022