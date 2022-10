Huracán Roslyn se fortalece en el Pacífico mexicano

Ciudad de México, México.- El huracán Roslyn subió a una poderosa tormenta de categoría 4 este sábado, al tiempo que marca su paso hacia las zonas turísticas por toda la costa del Pacífico mexicano, que de acuerdo con el National Hurricane Center (NHC), tocará tierra este domingo.

El pronóstico de la tormenta de categoría 4 es que cobrará fuerza a medida que se desplaza paralelamente a la costa suroeste de México hasta el mediodía del sábado. Para el domingo tocará tierra en las costas del estado de Nayarit.

Ver más: Fallecidos por el aluvión en El Castaño del estado Aragua

Asimismo, cuando toque tierra la tormenta de categoría 4 traerá consigo vientos dañinos y una gran marejada ciclónica según el NHC.

Pese a este pronóstico es posible que a partir del sábado por la noche se debilite. Así aseguró el NHC con sede en Miami, que también se prevé que mientras más cerca esté el huracán Roslyn mayor fuerza pudiera tomar.

Hurricane #Roslyn Advisory 11: Roslyn Becomes a Category 4 Hurricane as it Turns North-Northwestward. Forecast to Reach the Coast of West-Central Mexico On Sunday. https://t.co/Oy8uof9ldM

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) October 22, 2022