Suecia y Finlandia entregan mañana su solicitud ante la OTAN

Copenhague, Dinamarca.- Suecia y Finlandia harán entrega en Bruselas, este miércoles, su solicitud de ingreso a la OTAN, así lo explicó la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, en conjunto al presidente de Finlandia, Sauli Niinistö.

Este anuncio nace luego de que el Parlamento findalés o Eduskunta ratificó por amplia mayoría el ingreso del país en la Alianza. Esto fue aprobado hace dos días por el presidente y el gobierno, y también de que el Ejecutivo sueco mostrara su profunda y veloz intención de entrar en la OTAN.

Ver más: Rusia advierte sobre “rápido” ingreso de Finlandia en la OTAN

En este sentido, Niinistö precisó, «A lo largo del día de mañana entregaremos la solicitud a la OTAN. Es un mensaje fuerte y una señal clara de que estamos juntos ante el futuro»

Por su parte, Andersson subrayó que añadirse a la OTAN es, «lo mejor para nuestra seguridad». Pese a que Suecia y Finlandia son aliados, pero no miembros. Además, celebró que hayan tomado el mismo camino y decidan hacerlo juntos, lo que refresca sus lazos históricos y culturales.

#Finland🇫🇮 and #Sweden🇸🇪 are #NATO’s closest partners.

If they decide to apply, this would be a historic moment.

Their membership would increase our shared security, demonstrate that NATO’s door is open, and that aggression does not pay@jensstoltenberg | #ForMin pic.twitter.com/h2UkftUYGG

— NATO (@NATO) May 16, 2022