Rusia advierte sobre “rápido” ingreso de Finlandia en la OTAN

Bruselas, Bélgica.- Rusia advirtió que el movimiento de Finlandia para entrar en la Alianza Atlántica de la OTAN, es una amenaza que no contribuye con la seguridad de Europa, mientras que Finlandia apresura este proceso para romper con 80 años de no alineamiento.

Por su parte, el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y la primera ministra, Sanna Marin, adoptaron hoy la histórica decisión de apoyar categóricamente, la adhesión a la OTAN.

Ver más: El doble discurso de Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania

Ambos mandatarios coincidieron en un comunicado en conjunto que, «Finlandia debe solicitar su ingreso en la OTAN sin demora. Esperamos que los pasos a nivel nacional aún necesarios para tomar esta decisión se tomen en los próximos días».

La adhesión de Finlandia en la OTAN tiene un amplio apoyo popular. Según los últimos sondeos, solo el 12% está en contra de este proceso; mientras que entre el 73% y el 76% de los encuestados están a favor de entrar en esta alianza.

Good call with Foreign Minister @trussliz preparing for the #NATO Foreign Minister's meeting this week. Ministers will address #Russia's war against #Ukraine & the need for enduring, long-term support for Kyiv. We will also consult with our close partners #Finland & #Sweden.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 12, 2022