El doble discurso de Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania

Moscú, Rusia.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su discurso defendió su campaña militar para derrotar el «nazismo» y darle seguridad a Rusia ante la amenaza de la OTAN, aunque no llegó a declarar categóricamente la guerra a Ucrania como se especulaba.

En el marco del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, todos las opiniones se centraron en el discurso de Putín. Básicamente, se creía que declara formalmente la guerra a Ucrania.

Sin embargo, Vladimir Putin desde el desfile militar en la Plaza Roja, expresó, «La defensa de la patria siempre fue sagrada. Ahora, en nuestros días, nosotros combatimos por nuestra gente en el Donbás, por la seguridad de nuestra patria, Rusia».

Ante 11.000 militares rusos, Putin subrayó que su «deber» es, «hacer todo lo posible para que no se repita el horror de una guerra mundial». Sin embargo, no mostró sus próximos pasos con respecto a la invasión de Ucrania, ni el trato hacía sus vecinos.

