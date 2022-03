Rusia reacciona a propuesta pacificadora de Polonia

Rusia, Moscú.- Rusia alertó, este miércoles, a la OTAN contra los esfuerzos de despliegue de fuerzas de pacificación en Ucrania, así lo expresó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien anunció sobre las consecuencias de ese despliegue que nace de la propuesta pacificadora de Polonia.

Al mismo tiempo, Lavrov, precisó que esta idea solo es una provocación. Inmediatamente, acusó a Polonia de albergar ambiciones de territorio sobre Ucrania.

Por su parte, el gobierno de Varsovia, por medio del Ministerio de Exteriores, reaccionó, previendo que, por lo menos, 45 diplomáticos de Rusia serán expulsados de Polonia.

Así pues, el portavoz del gobierno polaco, Stanisław Żaryn, procederá a la expulsión de la mano del Ministerio de Exteriores, por considerar que «trabajan para el servicio de inteligencia de Rusia.

🆕 UPDATE 🆕

We face a new reality for our security due to #Russia’s illegal invasion of #Ukraine.

In response, #NATO has reinforced its defensive presence in the eastern part of the Alliance with more troops, planes & ships.

Here’s the overview ⤵️ pic.twitter.com/nrAVDOGtJj

— Oana Lungescu (@NATOpress) March 22, 2022