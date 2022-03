Kiev, Ucrania.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió ante el Bundestag que corresponde al Parlamento Alemán, sobre un nuevo muro «entre libertad y falta de libertad», que se extiende por Europa, reclamando acciones inmediatas al canciller Olaf Scholz.

En este sentido, Zelenski, precisó, «Dele a Alemania el liderazgo que merece. Para que las generaciones futuras puedan estar orgullosas de ustedes. Apoye nuestra libertad. Apoye a Ucrania. Detenga esta guerra, ayúdenos a detenerla».

De este modo, la intervención virtual ante el plenario recibió una contundente ovación. Al mismo tiempo, Zelenski hizo alusión al discurso histórico pronunciado en 1987 por el expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, cuando pidió al líder soviético, Mijail Gorbachov que derribara el muro de Berlín.

Asimismo, Zelenski hizo especial énfasis, «Señor Scholz, destruya este muro», para enfatizar la parábola entre la división del destruido muro de Berlín y un nuevo muro, que rompe a Europa y que está instaurando Rusia.

Held talks with another true friend of 🇺🇦, PM of 🇨🇦 @JustinTrudeau. Noted the importance of yesterday's address to 🇨🇦 Parliament & people. Thanked for the significant support in the war with Russia. We need to strengthen the anti-war coalition. The common goal is peace in Ukraine

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022