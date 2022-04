Rusia lanza amenaza nuclear si Finlandia y Suecia entran en la OTAN

Moscú, Rusia.- El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, amenazó con movilizar un conjunto de armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia materializan su ingreso en la OTAN.

El ex primer ministro, Dmitri Medvédev, quien también fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012, resaltó que, para Moscú, «no es tan importante cuántos países hay en la OTAN». Gracias a que solo, «dos más, dos menos, por su peso y población, no hacen gran diferencia».

En este sentido, Medvédev publicó en su Telegram, «Habrá que reforzar a la agrupación de fuerzas de tierra, la defensa antiaérea, desplegar importantes fuerzas navales en las aguas del golfo de Finlandia. Y, en ese caso, ya no se podrá hablar de un Báltico sin armas nucleares. El equilibrio debe ser restablecido».

Asimismo, resaltó que, si Suecia y Finlandia llegan a entrar en la OTAN, Rusia duplicará la longitud de la frontera con la Alianza Atlántica. Por el contrario, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, expresó que tanto Finlandia como Suecia, serían bienvenidos.

They’ve been trying to destroy us for 50 days, but the 🇺🇦 people are heroically resisting. We fear nothing, we know what we’re fighting for. We are brave enough to put an end to evil. Stop feeding the 🇷🇺 military machine. Help 🇺🇦 with weapons. Then peace & good will win faster. pic.twitter.com/WdDbZsvZ4e

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2022