Rusia declaró suspensión de pagos de su deuda externa

Moscú, Rusia.- La administración de Vladímir Putin, declaró la suspensión de pagos de su deuda externa por no aceptar sus acreedores el pago de rublos, según un comunicado de la empresa Standard and Poor’s (S&P).

Este comunicado se publica, en el marco de las sanciones de occidente y Estados Unidos, donde Rusia acarrea un bloqueo en sus cuentas. Para evitar esta situación, se trató de pagar con rublos con bonos de vencimiento del 4 de abril.

Aunque hay intentos de Rusia por hacer los pagos, los inversores se negaron a aceptarlo, gracias a la práctica imposibilidad de transformar los rublos en divisa.

Según S&P, esta situación se equipara a un «impago selectivo», lo que se conoce en inglés como selective default, que refiere a cuando un país, institución o empresa, incurre en impagos de algunas de sus obligaciones.

Corporate borrowers now face tightening financing conditions as concurrent risks of higher inflation, rising energy prices, and the conflict in Ukraine create regional headwinds that appear to be stalling the momentum of positive rating momentum. https://t.co/byPVQweWHp pic.twitter.com/YkJICASJj1

— S&P Global Ratings (@SPGlobalRatings) April 6, 2022