Rusia exige a países vecinos un diálogo internacional sobre Afganistán

Moscú, Rusia.- La Rusia de Vladímir Putín, quiere que Pakistán, Irán y otros países limítrofes, con Afganistán, sean parte integrante de una negociación internacional.

Esta solicitud o imposición, se da en el marco de la reunión extraordinaria del G20, donde la presidencia italiana, tiene premura en organizar el mes próximo en Roma.

El jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, dijo en la capital italiana, “Lo más importante para nosotros ahora es la seguridad de nuestras fronteras y la organización de la seguridad”.

Asimismo, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro italiano, Luigi di Maio, Lavrov consideró el G20 un foro más apropiado que el G7. Argumentó esta opinión, diciendo, “refleja mejor nuestro mundo multipolar”.

Vladimir Putin had a meeting with permanent members of the Security Council. On top of the agenda: developments in Afghanistan https://t.co/z5uZT9ejC6 pic.twitter.com/wk3xpUCVrj

— President of Russia (@KremlinRussia_E) August 27, 2021