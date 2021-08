Doble atentado suicida en aeropuerto de Kabul

Kabul, Afganistán.- Al menos 15 personas murieron y otras 60 resultaron heridas en dos explosiones fuera del aeropuerto de Kabul. Donde miles de ciudadanos afganos se encontraban aglomerados intentando salir del país en los vuelos de evacuación internacionales.

Según medio locales afganos, como resultado de los dos ataques, han fallecido “al menos 15 personas”. Y más de 60 resultaron heridas.

Ver más: Biden confirma retirada condicionada de tropas de Afganistán

Por su parte, el Pentágono confirma que hay estadounidenses y civiles afganos entre las víctimas. Pero además, estas cifras podrían ascender a más de una decena según los talibanes y autoridades rusas.

Este doble atentado terrorista, sucede apenas unas horas después de que Estados Unidos y sus aliados en Afganistán advirtiesen de la amenaza “inminente” de ataques terroristas durante la evacuación de sus tropas y de refugiados afganos.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021