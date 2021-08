G7 analizará colaboración de China y Rusia en Afganistán

Kabul, Afganistán.- Boris Johnson, primer ministro británico y presidente del G7 (Grupo de los Siete), intentará promover junto al máximo mandatario francés, Emmanuel Macron, una posición común con Biden sobre una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Esta posición buscará implicar a los gobiernos de China y Rusia. Para influir en el movimiento talibán y estabilizar la situación en Afganistán.

Ver más: Aparece Ashraf Ghani, expresidente de Afganistán

Por su parte, China y Rusia no han expresado urgencia por reconocer a un nuevo Ejecutivo integrista. Pero mantienen sus embajadas en Kabul y pueden aprovechar las circunstancias para extender su influencia.

Al mismo tiempo, Moscú no quiere el fortalecimiento del terrorismo islamista y Pekín quiere evitar que Afganistán se convierta en un refugio logístico para grupos violentos uigures.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 22, 2021