Kate Middleton reaparece en emotivo acto

Londres.- Desde el balcón del Palacio de Buckingham se observó a la princesa Catalina tras un emotivo acto

Y es que la princesa Kate Middleton estuvo en los actos más icónicos de la realeza británica, durante el fin de semana.

Es de mencionar que esta es la primera aparición en público tras haber sido diagnosticada de cáncer hace varios meses.

El acto fue presidido por el rey Carlos III y la reina Camila. En la que se realizó bajo el vuelo rasante de la patrulla aérea de los Red Arrow de las fuerzas aéreas (RAF), que desplegó los colores de la bandera británica con sus estelas.

Asimismo, el evento fue algo menos de diez minutos. El cual cerró la ceremonia conocida como Trooping the Colour, el desfile militar con el que se celebra desde hace casi tres siglos el cumpleaños oficial de los monarcas del Reino Unido.

The King, The Queen and other members of the Royal Family have attended a service for the Most Noble Order of the Garter at St George’s Chapel, Windsor.

The Order of the Garter is the oldest and most senior Order of Chivalry in Britain, established nearly 700 years ago. pic.twitter.com/hjxVNisX5O

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 17, 2024